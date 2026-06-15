Pirelli gibt Formel 1 Kontinuität durch einjährige Vertragsverlängerung

Vor dem jüngsten Formel-1-Grand-Prix, den Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (vorne) gestern in Barcelona gewann, verlängerte Pirelli seinen exklusiven Ausrüstervertrag mit der Serie um eine Jahr (Bild: Steven Tee/LAT Images; Pirelli)

Bereits seit 2011 ist Pirelli exklusiver Reifenausrüster der Formel 1. Anlässlich des jüngsten Grand Prix‘, der am Wochenende in Barcelona stattfand, teilte der italienische Hersteller nun mit, dass man den aktuell laufenden Vertrag bis 2028 und damit um ein Jahr verlängern wolle. Zuletzt hatte Pirelli vor zwei Jahren seinen Vertrag verlängert für die Saisons 2025 bis einschließlich 2027 und dabei die jetzt im gegenseitigen Einvernehmen gezogene Verlängerungsoption vereinbart. Die Serie, die sich derzeit in einer ihrer größten technischen Umbruchphasen befindet, und die darin fahrenden Teams erhalten damit die Aussicht auf Kontinuität. Stefano Domenicali, President und CEO der Formel 1, betonte dazu: „ Während wir die Grenzen des technischen Regelwerks immer weiter verschieben, gibt Pirellis Engagement für Qualität allen Teams und Rennserien, die das Unternehmen beliefert, die Gewissheit, dass sie mit einigen der fortschrittlichsten Reifen der Welt arbeiten.“

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