Pirelli stellt die neuen kleineren Formel-1-Reifen für Saison 2026 vor

Auch wenn die diesjährige Formel-1-Weltmeisterschaft bereits am Sonntag mit dem Großer Preis von Abu Dhabi ihr Finale hatte und damit der englische McLaren-Pilot Lando Norris erstmals den Titel holte, endete die diesjährige Saison eigentlich erst heute. Denn im Anschluss an das 24. Saisonrennen hatten die Teams vor Ort erstmals die Gelegenheit, die neuen 2026er-Reifen des langjährigen Exklusivausrüsters Pirelli in den am kommenden Montag sehr wahrscheinlich für die neue Saison homologierten Compounds zu testen. Die neuen Reifen haben dabei weiterhin einen Innendurchmesser von 18 Zoll, haben in ihren Abmessungen aber ansonsten wenig mit den Reifen der jetzt zu Ende gegangenen Saison zu tun. Und die neuen Formel-1-Reifen von Pirelli haben außerdem ein komplett neues Seitenwanddesign erhalten, das sie von allen anderen Motorsport- und Straßenreifen des Herstellers absetzen sollen.

