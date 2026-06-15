https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Antera-A125-Jana.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-15 11:19:422026-06-15 11:20:05GMP stellt neue Antera- und Diewe-Räder vor
GMP stellt neue Antera- und Diewe-Räder vor
Der italienische Räderspezialist GMP stellte auf der Messe in Köln zwei neue Räder in den Mittelpunkt. Zum einen war es das neue A125-Rad der Traditionsmarke Antera und zum anderen das Diewe-Design Dominar. Diewe Wheels gehört seit Mitte vergangenen Jahres zur GMP Group.
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