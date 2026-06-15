https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Der-Abt-Lamborghini-flog-wegen-eines-Regelverstosses-nachtraeglich-aus-der-Wertung-des-24-Stunden-Rennens.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-15 10:43:472026-06-15 10:43:47Rennkommissare disqualifizieren Abt als Zweitplatzierten des 24-Stunden-Rennens
Rennkommissare disqualifizieren Abt als Zweitplatzierten des 24-Stunden-Rennens
Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist zwar schon vier Woche her. Dennoch gibt es dazu nun noch einmal Neuigkeiten: Wie der ADAC Nordrhein nun mitteilt, habe man das bisher auf Rang zwei platzierte Red Bull Team Abt nachträglich disqualifiziert. Bei dem Lamborghini Huracan GT3 Evo mit der Startnummer #84 sei „eine zu hohe Leistung“ festgestellt worden, die außerhalb des von der sogenannten Balance of Performance vorgeschrieben Toleranzbereichs gelegen habe – ein technischer Regelverstoß. Folglich rücken die nachfolgenden Fahrzeuge in der Gesamtwertung auf.
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