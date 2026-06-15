Rennkommissare disqualifizieren Abt als Zweitplatzierten des 24-Stunden-Rennens

Der Abt-Lamborghini flog wegen eines Regelverstoßes nachträglich aus der Wertung des 24-Stunden-Rennens (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist zwar schon vier Woche her. Dennoch gibt es dazu nun noch einmal Neuigkeiten: Wie der ADAC Nordrhein nun mitteilt, habe man das bisher auf Rang zwei platzierte Red Bull Team Abt nachträglich disqualifiziert. Bei dem Lamborghini Huracan GT3 Evo mit der Startnummer #84 sei „eine zu hohe Leistung“ festgestellt worden, die außerhalb des von der sogenannten Balance of Performance vorgeschrieben Toleranzbereichs gelegen habe – ein technischer Regelverstoß. Folglich rücken die nachfolgenden Fahrzeuge in der Gesamtwertung auf.

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