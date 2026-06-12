Continental zeigt erweitertes Portfolio für Militärfahrzeuge

Nachdem gestern in Köln die Tire Cologne zu Ende ging, beginnt gleich kommende Woche in Paris eine Messe, auf der ebenfalls Reifen im Fokus stehen: die Sicherheits- und Verteidigungsmesse Eurosatory. Als Aussteller ist auch Continental erstmals mit dabei und zeigt vor Ort etwa den SOT Traction für schwere taktische Fahrzeuge, den HCS für mittlere taktische und logistische Fahrzeuge sowie den Grabber X3 für leichte Geländefahrzeuge. „Auf der Eurosatory zeigen wir unser erweitertes Reifenportfolio für Militärfahrzeuge“, sagt Matthis Riekemann, der als Projektleiter bei Continental für die Weiterentwicklung des Geschäfts mit Reifen für Militärfahrzeuge verantwortlich ist. Continental blicke auf langjährige Partnerschaften in diesem Bereich zurück und wolle sein Reifenangebot für Militärreifen weiter ausbauen, wie es dazu aus Hannover vom Sitze des Herstellers heißt. Auch die Hersteller Michelin und Goodyear nutzen die Eurosatory für eine Präsenz. Die Messe, die vom 15. bis 19. Juni im Messezentrum Paris Nord Villepinte, stattfindet, hat aktuell 2.650 registrierte Aussteller, 1.200 davon sind erstmals vor Ort.