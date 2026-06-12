Prinx Europe startet mit Kundenevent in die neue ETRC-Saison

Prinx Chengshan Tire Europe ist mit seinem Kundenbindungsprogramm im Umfeld des Truck-Motorsports in die neue Saison gestartet. So konnte der Hersteller, der außer mit der Marke Prinx auch mit Austone und Fortune im hiesigen Markt aktiv ist, kürzlich rund 35 Partner aus ganz Europa zum Auftaktrennen der European Truck Racing Championship (ETRC) im italienischen Misano begrüßen. Mit seiner „energiegeladenen Atmosphäre“ habe das Event „eine hervorragende Umgebung für Networking, das Vertiefen bestehender Beziehungen und den Austausch über die Besonderheiten des europäischen Marktes“ geboten. „Misano war ein fantastischer Start in die Saison und das dynamische Umfeld ein hervorragender Rahmen für unser Kundenevent“, ergänzt Ari Salah, Marketing Managerin Europe bei Prinx Europe. Einziges ETRC-Event in Deutschland und Höhepunkt der Serie ist der Truck Grand Prinx, der vom 10. bis 12. Juli auf dem Nürburgring stattfindet.