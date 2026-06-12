Tire360Europe wird Toyos Vertriebs-/Marketingpartner im Reifenmarkt Europa

Die in Frankfurt am Main neu gegründete Tire360Europe GmbH fungiert ab sofort als Vertriebs- und Marketingpartner von Toyo Tires in Europa. Der japanische Reifenhersteller hatte Ende 2024 eine strategische Neuausrichtung diesbezüglich angekündigt und seine vorherigen europäischen Vertriebsgesellschaften – darunter die Toyo Tire Holdings of Europe GmbH und die Toyo Tire Deutschland GmbH, beide ansässig im bisherigen europäischen Headquarter in Willich, sowie die Ländergesellschaften in den Niederlanden, Großbritannien und Italien – sukzessive aufgelöst bzw. durch die Toyo Tire Sales and Marketing Europe d.o.o. mit Sitz am 2022 eröffneten Toyo-Reifenwerk in Indija/Serbien als zentrale europäische Vertriebsorganisation ersetzt. Parallel zur Zentralisierung der europäischen Vertriebsfunktionen in Serbien wurden in der Zwischenzeit in den einzelnen Märkten eigenständige lokale Partnerstrukturen etabliert, wobei besagte Tire360Europe GmbH die Verantwortung für die Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Nordics übernimmt.

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