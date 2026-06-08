Nur Lkw schwächeln bei den Kfz-Neuzulassungen

Wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) berichtet, sind von Januar bis Mai in Deutschland alles in allem rund 1,4 Millionen Kraftfahrzeuge neu zugelassen worden, was einem Plus von gut vier Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2025 entspricht. Dabei haben bis auf das der Lkw alle Segmente mehr oder weniger stark zu diesem Zuwachs beigetragen. Kamen im Mai mit 239.400 Neuwagen zwar nur 0,1 Prozent mehr Pkw erstmals auf bundesdeutsche Straßen, so kommen knapp 1,2 Millionen Einheiten im bisherigen Jahresverlauf dennoch einem knapp vierprozentigen Plus gleich. Die Kraftradneuzulassungen legten allerdings um mehr als 26 Prozent zu auf bis dato über 92.200 Maschinen. Auch bei den Bussen fällt der Zuwachs mit gut 18 Prozent auf fast 3.000 Fahrzeuge überdurchschnittlich aus ebenso wie bei den Zugmaschinen, von denen in den ersten fünf Monaten hierzulande mehr als 33.600 erstmals zugelassen wurden. Daraus errechnet sich ein Plus von über 13 Prozent, während es für die ziemlich genau zwischen 13.400 und 13.500 Sattelzugmaschinen unter ihnen bei sogar über 14 Prozent liegt. An Kfz-Anhängern sind laut den KBA-Daten bis dato knapp 108.800 neu zugelassen worden, was einem Minus von annähernd drei Prozent entspricht.