Rigdon-Umzug bis Ende 2026 geplant – „Gleitende Inbetriebnahme“

Nachdem seit wenigen Tagen klar ist, dass Runderneuerer Rigdon den Umzug von Günzburg ins nahegelegene Pfaffenhofen an der Roth (beides Bayern) plant, berichtet die Illertisser Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen nun Details zum Zeitplan, den sich das Unternehmen dafür gesetzt hat. Danach sollen in dem von Rigdon gekauften ehemaligen Lidl-Lager die ersten Maschinen bereits „in wenigen Wochen“ angeliefert und installiert werden, woraufhin dann „eine gleitende Inbetriebnahme“ der Produktion vorgesehen sei. Das bestehende Runderneuerungswerk in Günzburg werde dann voraussichtlich Ende 2026 geschlossen und damit der Umzug vollzogen. Den Point-S-Einzelhandelsbetrieb wolle das Unternehmen aber am bisherigen Standort neben der derzeitigen Runderneuerung belassen, heißt es weiter.