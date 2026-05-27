Schnittstelle für Echtzeitdatenaktualisierungen in TecDoc eingeführt

Präzise und aktuelle Daten spielen als Grundlage für eine eindeutige Teileidentifikation, die Genauigkeit der Kataloge und effiziente nachgelagerte Prozesse im freien Kfz-Ersatzteilmarkt eine wichtige Rolle, sagt die TecAlliance GmbH als Datenspezialist für den Automotive Aftermarket. Gleichzeitig würden die Datenmengen wachsen und der Aufwand für Korrekturen steigen, während eine geringe Aktualisierungshäufigkeit und die manuelle Erstellung von Deltadaten die Markteinführungszeit verlangsamen könnten. Daher hat das Unternehmen eine Lösung für TecDoc erarbeitet. IDP Data Receiver API soll die Verarbeitung von Datenupdates verbessern, manuelle Eingriffe verringern und insofern einen schnelleren Zugriff auf Aktualisierungen ermöglichen. Nutzern das TecDoc-Datenpaketes biete die Schnittstelle eine zusätzliche Möglichkeit, über einen Integrationsansatz auf Daten zuzugreifen und diese zu verwalten, heißt es. „Anstatt auf die Lieferung vollständiger Pakete zu warten und komplette Datensätze zu verarbeiten, können Kunden nun auf Änderungen reagieren und die nachgelagerte Verarbeitung optimieren“, erklärt Benjamin Behr.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen