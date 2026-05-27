https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Die-Ronal-Group-bringt-gleich-mehrere-Produktneuheiten-mit-nach-Koeln-zur-kommenden-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-27 13:59:212026-05-27 13:59:21Ronal Group zeigt neue Räderdesigns seiner verschiedenen Produktlinien
Ronal Group zeigt neue Räderdesigns seiner verschiedenen Produktlinien
Die Ronal Group bringt gleich mehrere Produktneuheiten mit zur Tire Cologne. Wie der Räderhersteller mitteilt, wolle man auf der Messe, die vom 9. bis 11. Juni in Köln stattfindet, die neuen Räder RF2 Forged und R74 sowie eine zusätzliche Designvariante des R75 genannten Ronal-Designs innerhalb der Design Line präsentieren.
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