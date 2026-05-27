Ronal Group zeigt neue Räderdesigns seiner verschiedenen Produktlinien

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Die Ronal Group bringt gleich mehrere Produktneuheiten mit nach Köln zur kommenden Tire Cologne, wo der Räderhersteller aber auch über seine neue Produktlinienstruktur informieren möchte (Bild: Ronal Group)

Die Ronal Group bringt gleich mehrere Produktneuheiten mit zur Tire Cologne. Wie der Räderhersteller mitteilt, wolle man auf der Messe, die vom 9. bis 11. Juni in Köln stattfindet, die neuen Räder RF2 Forged und R74 sowie eine zusätzliche Designvariante des R75 genannten Ronal-Designs innerhalb der Design Line präsentieren.

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