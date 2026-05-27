Ronal Group zeigt neue Räderdesigns seiner verschiedenen Produktlinien

Die Ronal Group bringt gleich mehrere Produktneuheiten mit zur Tire Cologne. Wie der Räderhersteller mitteilt, wolle man auf der Messe, die vom 9. bis 11. Juni in Köln stattfindet, die neuen Räder RF2 Forged und R74 sowie eine zusätzliche Designvariante des R75 genannten Ronal-Designs innerhalb der Design Line präsentieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen