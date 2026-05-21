Vipal Rubber zeigte erstmals V-Super-Hybrid Laufstreifen in Europa

Vipal Rubber will auf der kommenden Tire Cologne (9.-11. Juni) erstmals Profile seiner neuen und im vergangenen Herbst präsentierten V Super Hybrid genannten Laufstreifenmischung in Europa präsentieren. Wie der brasilianische Anbieter von Runderneuerungs- und Reparaturmaterialien schreibt, sei V Super Hybrid auf eine hohe Kilometerleistung, Widerstandsfähigkeit und den Schutz der Karkasse bei herausfordernden Anwendungen ausgelegt. Damit sei die Mischungstechnologie ideal für On/Off-Einsätze, also für Einsätze auf und abseits befestigter Straßen. In Feldtests hätten sich Profile auf Basis der entsprechenden Mischung als überlegen gegenüber den ansonsten in den Testflotten zum Einsatz kommenden Produkten gezeigt. „Heutzutage erfordert der Transportsektor immer vielseitigere und effizientere Lösungen, insbesondere unter schwierigen Einsatzbedingungen“, betont dazu Frederico Schmidt, General Manager von Vipal EMEA, und ergänzt: „Flottenbetreiber erwarten eine längere Lebensdauer, einen geringeren Verschleiß der Gehäuse und eine größere Einsatzvielfalt, ohne dabei Abstriche bei der Effizienz machen zu müssen.“