https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Im-Rahmen-der-Digital-Commerce-Conference-2026-mahnte-Kolja-Prohl-Veraenderungsbereitschaft-in-der-Vermarktung-von-Reifen-an.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-21 12:15:122026-05-21 12:15:12Digital Commerce Conference diskutiert sich ändernde Vertriebs- und Einkaufsprozesse
Digital Commerce Conference diskutiert sich ändernde Vertriebs- und Einkaufsprozesse
Wie verändert Künstliche Intelligenz den B2B-Vertrieb? Welche Rolle spielen digitale Plattformen, strukturierte Produktdaten und neue Customer Journeys in einer zunehmend datengetriebenen Vertriebswelt? Genau darüber diskutierten kürzlich auf der Digital Commerce Conference 2026 über 150 Teilnehmende aus rund 60 Unternehmen in St. Wendel.
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