Bis zu 140 Prozent höhere Laufleistung – Vipal Rubber führt V Super Hybrid ein

Vipal Rubber hat eine neue Gummimischung für runderneuerte Reifen im On-/Offroadeinsatz eingeführt, die „Maßstäbe in Bezug auf Laufleistung, Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit“ setzen soll. Mit der V Super Hybrid genannten Mischung produzierte Kaltlaufstreifen verzeichneten im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen eine um bis zu 140 Prozent höhere Laufleistung, betont dazu der aus Brasilien stammende Materialanbieter, der in diesem Zusammenhang folglich von einem Hightech-Produkt spricht. V Super Hybrid biete außerdem „ein herausragendes Verhältnis zwischen Haltbarkeit und Laufleistung“, mit anderen Worten: Entsprechende Laufstreifen zeichneten sich gleichzeitig auch durch „eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte“ aus, was den Karkassenschutz und damit die Erneuerbarkeit und Lebensdauer der Reifen verlängern und die Umweltbelastung durch eine verbesserte Nutzung der Laufflächen und Einsparungen bei den Betriebskosten für Fahrzeugflotten reduzieren soll. Diese Weiterentwicklung ist seit dem 1. März 2025 für alle Vipal-Rubber-Laufstreifen im Segment „gemischter Einsatz“ verfügbar und soll sicherstellen, „dass Fahrzeugflotten mit unterschiedlichen Profilen von dieser Innovation profitieren können“.