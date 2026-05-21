Yokohama Rubber steigert Umsatzrendite auf 14,6 Prozent

Yokohama Rubber blickt nicht nur auf ein Geschäftsquartal mit zweistelligen Umsatzzuwächsen zurück. Der aus Japan stammende Reifenhersteller konnte von Januar bis einschließlich März vor allem seine Ergebnisse deutlich verbessern, in einigen Segmenten sogar vervielfachen. Dass sich daraus gleichfalls noch einmal deutlich verbesserte Umsatzrenditen ergeben, liegt auf der Hand. Während der Gesamtkonzern hier 14,6 Prozent meldet, steht das zentrale Reifengeschäft sogar bei 15,1 Prozent. Den größten Profitabilitätssprung machte derweil die Sparte Off-Highway Tires, zu der auch die im vergangenen Jahr von Goodyear übernommene OTR-Reifensparte gehört: In der Spart OHT wuchs die Umsatzrendite um 6,8 Prozentpunkte auf jetzt 11,2 Prozent an. Umsatz und Erträge lagen damit im ersten Quartal 2026 auf Rekordniveau, sodass Yokohama Ruber auf Basis dieser Entwicklung seine Prognose für das Gesamtjahr anhebt.

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