Heuver Banden führt weitere Albourgh-Spezialreifen ein

Mit seiner Präsenz auf der kommenden Tire Cologne treibt Heuver Banden die Erweiterung seines Albourgh-Sortiments jenseits von Lkw- und Trailerreifen voran und zeigt vor Ort gleich mehrere neue Spezialreifen (Bild: Heuver Banden)

Heuver Banden baut seine vor fünf Jahren eingeführte Eigenmarke Albourgh weiter aus. Nachdem der aus den Niederlanden stammende Großhändler im vergangenen Jahr erstmals Vollgummi-/Industriereifen seiner Core Series eingeführt hat, sollen nun Reifen für spezialisierte Anwendungen im Hafenbereich, bei Baumaschinen und für die Forstwirtschaft folgen und damit das Albourgh-Sortiment an Nutzfahrzeugreifen komplettieren.

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