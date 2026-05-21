https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Mit-seiner-Praesenz-auf-der-kommenden-Tire-Cologne-treibt-Heuver-Banden-die-Erweiterung-seines-Albourgh-Sortiments-um-Spezialreifen-voran.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-21 10:35:512026-05-20 14:38:41Heuver Banden führt weitere Albourgh-Spezialreifen ein
Heuver Banden führt weitere Albourgh-Spezialreifen ein
Heuver Banden baut seine vor fünf Jahren eingeführte Eigenmarke Albourgh weiter aus. Nachdem der aus den Niederlanden stammende Großhändler im vergangenen Jahr erstmals Vollgummi-/Industriereifen seiner Core Series eingeführt hat, sollen nun Reifen für spezialisierte Anwendungen im Hafenbereich, bei Baumaschinen und für die Forstwirtschaft folgen und damit das Albourgh-Sortiment an Nutzfahrzeugreifen komplettieren.
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