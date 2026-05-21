Heuver Banden führt weitere Albourgh-Spezialreifen ein

Heuver Banden baut seine vor fünf Jahren eingeführte Eigenmarke Albourgh weiter aus. Nachdem der aus den Niederlanden stammende Großhändler im vergangenen Jahr erstmals Vollgummi-/Industriereifen seiner Core Series eingeführt hat, sollen nun Reifen für spezialisierte Anwendungen im Hafenbereich, bei Baumaschinen und für die Forstwirtschaft folgen und damit das Albourgh-Sortiment an Nutzfahrzeugreifen komplettieren.

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