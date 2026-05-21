Blackcircles.com-Gründer Welch startet ein neues D2C-Geschäft, auch in Deutschland

D2C (Direct-to-Consumer) beschreibt ein Geschäftsmodell, bei dem ein Hersteller oder Markeneigentümer seine Produkte direkt und ohne Zwischenhändler an den Endverbraucher verkauft. Ein Geschäftsmodell, das etablierte Reifenhersteller immer wieder mal testen, das sich aber bisher nirgends etablieren konnte aufgrund bestehender Vertriebsstrukturen und der Tatsache, dass Endverbraucher Reifen üblicherweise nicht selbst montieren können. Nun startet der branchenbekannte britische B2C-Pionier Michael Welch seinen eigenen Versuch, und zwar losgelöst von den mutmaßlichen Zwängen bestehender Vertriebsstrukturen: Der Gründer von Blackcircles.com launcht dazu mit Rolo eine eigene „neue Premiumreifenmarke, die er künftig direkt an Verbraucher verkaufen will – auch in Deutschland, wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet.

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