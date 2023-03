Neue Lkw-Reifenmarke Albourgh soll Leistung liefern und Kosten sparen

Wenn Sie bereits einen Blick in das E-Paper unserer aktuellen Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special geworfen haben (das E-Paper finden Sie hier), wissen Sie, dass es eine neue Lkw-Reifenmarke auf dem europäischen Markt gibt: Albourgh. Wie es dazu jetzt in einer Mitteilung heißt, sei dazu „die erste professionelle Reifenserie“ namens Across eingeführt, die als Vorder-, Antriebs- und Aufliegerreifen erhältlich ist. Weitere Serien seien geplant, wie es dazu von Heuver Banden heißt, dem Anbieter der Marke. Albourgh-Produkte seien darauf ausgelegt, „eine bemerkenswerte Leistung zu liefern und gleichzeitig Kosten zu sparen“, erklärt der Anbieter seine Produktphilosophie.

