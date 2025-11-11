https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Heuver-Banden-steigt-mit-seiner-Eigenmarke-Albourgh-Tyres-nun-auch-ins-Vollgummireifensegment-ein.webp 1133 1508 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-11 11:55:082025-11-11 11:55:08Albourgh Tyres gibt’s jetzt auch als Vollgummireifen – Core-Serie kommt
Albourgh Tyres gibt’s jetzt auch als Vollgummireifen – Core-Serie kommt
Seit gut zweieinhalb Jahren ist Heuver Banden mit seiner Eigenmarke Albourgh Tyres im Markt präsent. Nachdem der niederländische Großhändler die Marke zunächst als Lkw-Reifen eingeführt hat, folgt nun der nächste Entwicklungsschritt: die Erweiterung des Sortimentes um Vollgummireifen. Als Core-Serie bringt Heuver Banden nun vier entsprechende Modelle auf den Markt, die für unterschiedliche Anwendungen in dem Marktsegment geeignet seien, wie es dazu vonseiten des Anbieters heißt.
