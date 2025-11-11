Albourgh Tyres gibt’s jetzt auch als Vollgummireifen – Core-Serie kommt

Seit gut zweieinhalb Jahren ist Heuver Banden mit seiner Eigenmarke Albourgh Tyres im Markt präsent. Nachdem der niederländische Großhändler die Marke zunächst als Lkw-Reifen eingeführt hat, folgt nun der nächste Entwicklungsschritt: die Erweiterung des Sortimentes um Vollgummireifen. Als Core-Serie bringt Heuver Banden nun vier entsprechende Modelle auf den Markt, die für unterschiedliche Anwendungen in dem Marktsegment geeignet seien, wie es dazu vonseiten des Anbieters heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen