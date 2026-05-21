Sailun Tyre stellt „Smart-Performance“-Messeneuheiten in Köln vor

Sailun Tyre will auf der kommenden Tire Cologne eigenen Worten zufolge „eine beeindruckende Auswahl seines Produktportfolios“ präsentieren, das dabei „ganz im Zeichen von ‚Smart Performance‘“ stehen soll. Zu sehen sein werden insofern die neuesten Entwicklungen bei Pkw- und Lkw-Reifen. Was das konkret bedeutet, darüber will der aus China stammende Hersteller am Eröffnungstag der Messe (Dienstag, 9. Juni) ab 12 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz informieren, zu der allerdings alle Besucher der Messe eingeladen seien. Wie der Hersteller außerdem betont, stehe das Team von Sailun Tyre Europe vor und nach der Pressekonferenz zu Gesprächen „mit Kunden, Partnern und Freunden“ des Unternehmens bereit. Sailun Tyre ist auf der Tire Cologne zu finden in Halle 7.1, Stand C040/D049.