Winterkomplettradgeschäft mit Autohäusern wird immer anspruchsvoller

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Laut dem darauf spezialisierten und seit 2023 mehrheitlich zur Pneuhage-Gruppe gehörenden Anbieter RR Team gestaltet sich das Komplettradgeschäft durch ein „deutlich verändertes Bestellverhalten“ der Autohäuser anspruchsvoller als in der Vergangenheit (Bild: Pexels/Erik Mclean)

Die Zeitschrift Auto Service Praxis hat ein Interview mit Tiemo Emig, Geschäftsführer der RR Team GmbH, zum Thema Komplettradgeschäft veröffentlicht. Denn das im mittelhessischen Laubach ansässige, am rund 150 Kilometer westlich davon gelegenen ehemaligen Meyer-Lissendorf-Standort in Gönnersdorf (Rheinland-Pfalz) eine vollautomatische Rädermontageanlage betreibende und seit 2023 mehrheitlich zur Pneuhage-Gruppe gehörende Unternehmen ist genau darauf spezialisiert.

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