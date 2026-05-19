https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Komplettraeder.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-19 15:21:172026-05-19 16:15:59Winterkomplettradgeschäft mit Autohäusern wird immer anspruchsvoller
Winterkomplettradgeschäft mit Autohäusern wird immer anspruchsvoller
Die Zeitschrift Auto Service Praxis hat ein Interview mit Tiemo Emig, Geschäftsführer der RR Team GmbH, zum Thema Komplettradgeschäft veröffentlicht. Denn das im mittelhessischen Laubach ansässige, am rund 150 Kilometer westlich davon gelegenen ehemaligen Meyer-Lissendorf-Standort in Gönnersdorf (Rheinland-Pfalz) eine vollautomatische Rädermontageanlage betreibende und seit 2023 mehrheitlich zur Pneuhage-Gruppe gehörende Unternehmen ist genau darauf spezialisiert.
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