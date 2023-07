Pneuhage darf sich am Komplettradspezialisten RR Team mehrheitlich beteiligen

Die Karlsruher Pneuhage Gruppe kann sich nach der Zustimmung der Kartellbehörden wie geplant am Komplettradspezialisten RR Team GmbH mit Sitz in Laubach beteiligen. Mit 68,74 Prozent der Anteile übernimmt Pneuhage rückwirkend zum 1. Januar 2023 die Mehrheit. Die restlichen Anteile halten die bereits beteiligten geschäftsführenden Gesellschafter Arno Bach und Tiemo Emig. Johannes Kuderer, Geschäftsführer der Pneuhage Gruppe, zum positiven Bescheid: „Wir freuen uns, dass die Weiterführung von RR Team jetzt sowohl im Sinne der ausscheidenden Gesellschafter als auch der aktuellen und künftigen Geschäftsführer erfolgen konnte. Für die Fortführung der nun seit 30 Jahren erfolgreichen Geschäftsstrategie sind damit die Weichen gestellt.“ Arno Bach und Tiemo Emig wollen mit ihrem neuen Mitgesellschafter die begonnenen Projekte zum Ausbau von RR Team und der Standorte zukunftsorientiert weiter vorantreiben: „Unsere kürzlich anlässlich des Firmenjubiläums eingeweihte neue vollautomatische Rädermontageanlage in Lissendorf sorgt für noch mehr Flexibilität und Kapazität. Für unsere 130 Beschäftigten ist die Beteiligung ebenfalls ein wichtiges Signal für das Vertrauen in unser Geschäftsmodell.“