Motoo-Mitglieder profitieren ab sofort vom Partslife-Abfallmanagement

Die Motoo eG und die Partslife GmbH haben im April 2026 eine Kooperation vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, Mitgliedsbetriebe der eingetragenen Genossenschaft Motoo eG im Bereich Entsorgung und Arbeitsschutz umfassend zu unterstützen und gleichzeitig nachhaltige Lösungen für den Werkstattalltag zu fördern.

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