Die „Grüne Hölle“ im Rekordrausch

Beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen erwarten die Ausrichter nicht nur erneut Zigzehntausende Motorsportbegeisterte am Nürburgring, sondern auch ein rekordverdächtiges Starterfeld, von dem knapp ein Viertel in der Topklasse startet (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Am übernächsten Wochenende wird der Nürburgring wieder Anlaufpunkt für Zigzehntausende Motorsportbegeisterte, die gespannt auf den Start des diesjährigen 24-Stunden-Rennens warten; im vergangenen Jahr war ein neuer Rekord von 280.000 Besuchern erreicht worden. Die Großveranstaltung soll ihrem Ruf als „Motorsportfestival der Superlative“ aber auch auf dem Kurs gerecht werden, wie dazu der ADAC Nordrhein als Ausrichter berichtet.

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