https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Beim-24-Stunden-Rennen-erwarten-die-Ausrichter-nicht-nur-erneut-Zigzehntausende-Motorsportbegeisterte-sondern-auch-ein-rekordverdaechtiges-Starterfeld.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-06 17:27:472026-05-06 17:27:47Die „Grüne Hölle“ im Rekordrausch
Die „Grüne Hölle“ im Rekordrausch
Am übernächsten Wochenende wird der Nürburgring wieder Anlaufpunkt für Zigzehntausende Motorsportbegeisterte, die gespannt auf den Start des diesjährigen 24-Stunden-Rennens warten; im vergangenen Jahr war ein neuer Rekord von 280.000 Besuchern erreicht worden. Die Großveranstaltung soll ihrem Ruf als „Motorsportfestival der Superlative“ aber auch auf dem Kurs gerecht werden, wie dazu der ADAC Nordrhein als Ausrichter berichtet.
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