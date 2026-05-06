https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Diewe-Wheels-w.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-06 17:55:192026-05-06 18:34:12Diewe Wheels: Überraschendes Aus für Ankner und Riedlberger nach GMP-Übernahme
Diewe Wheels: Überraschendes Aus für Ankner und Riedlberger nach GMP-Übernahme
Die GMP Group hat rund vor einem Jahr die Diewe Wheels GmbH offiziell zu 100 Prozent übernommen. Da hatte man schon viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Heißt: Diewe Wheels hat neben ihren Rädern auch die GMP-Räder auf dem deutschen Markt erfolgreich unter die Leute gebracht. Nach nur zwölf Monaten gibt es Zoff im Unternehmen. Wie der neue CEO Marco Mancin von Diewe Wheels mitteilt, haben Josef Ankner und Andreas Riedlberger – „die Männer, die das Unternehmen in Bayern aufgebaut haben (Anmerkung der Redaktion)“ keine Befugnis mehr, im Namen und im Auftrag die Diew Wheels GmbH in irgendeiner Form tätig zu werden.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!