Für anspruchsvolle Anwendungen: Neuer Magna-Vollgummireifen „MA801 TR“

Mit dem „MA801 TR“ genannten Modell hat Magna Tyres aus Waalwijk/Niederlande einen neuen Vollgummireifen für Kompakt- und Teleskoplader speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie beispielsweise im Recycling vorgestellt. Der Reifen soll maximale Ausfallsicherheit dadurch, dass er ohne Luft auskommt und damit pannensicher ist, mit einer hohen Tragfähigkeit und zuverlässigen Leistung selbst unter härtesten Betriebsbedingungen verbinden. Er verfügt demnach über eine – wie der Anbieter sagt – „verstärkte Profilarchitektur, die selbst in Umgebungen mit scharfkantigen Teilen und unter dauerhaft hoher Belastung hervorragende Traktion und Stabilität gewährleistet“. Bei alldem soll der „MA801 TR“ dank eines extra tiefen Profils und seiner robusten Konstruktion eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Leistung bieten, was ihn zu einer zuverlässigen Lösung für Recycling- und Industrieanwendungen mache.