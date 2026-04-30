Tire Cologne: Alcar zeigt Lösungen rund ums Rad

Alcar präsentiert sich auf der Tire Cologne als Komplettanbieter rund ums Rad und zeigt auf über 240 Quadratmetern Ausstellungsfläche ein umfassendes Portfolio an Lösungen für Räder, Reifen und Sensorik. Im Fokus stehen vom 9. bis 11. Juni zahlreiche neue Stahl- und Aluminiumräder für den Pkw-Nachrüstmarkt. Im Bereich RDKS stellt das Unternehmen seine professionellen Lösungen für Pkw, Lkw und Motorräder vor und präsentiert zudem eine ganzheitliche IT-Lösung für Werkstätten und Kfz-Fachbetriebe. Auch die Marke DBV Würzburg ist mit einem eigenen Bereich am Stand A011 in Halle 7.1 vertreten.

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