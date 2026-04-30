Hankook präsentiert Reifen, Batterien und Roboter-Konzepte in Köln

Auf der Tire Cologne präsentiert Hankook vom 9. bis 11. Juni ein breites Portfolio und feiert Europapremieren. Auf einer Standfläche von 384 Quadratmetern erwarten die Gäste in Halle 8 am Stand C040/D049 erstmals auch Produkte aus der Batterie-Sparte des Unternehmens. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Hankooks Pkw- und Lkw-Reifen sowie Pkw-Reifen von Laufenn. Erstmals präsentiert…

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