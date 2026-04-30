https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Hankook-auf-der-Tire-Cologne-FotoBehrendt.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-30 09:25:492026-04-30 09:25:10Hankook präsentiert Reifen, Batterien und Roboter-Konzepte in Köln
Hankook präsentiert Reifen, Batterien und Roboter-Konzepte in Köln
Auf der Tire Cologne präsentiert Hankook vom 9. bis 11. Juni ein breites Portfolio und feiert Europapremieren. Auf einer Standfläche von 384 Quadratmetern erwarten die Gäste in Halle 8 am Stand C040/D049 erstmals auch Produkte aus der Batterie-Sparte des Unternehmens. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Hankooks Pkw- und Lkw-Reifen sowie Pkw-Reifen von Laufenn. Erstmals präsentiert…
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