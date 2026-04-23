Deutlicher Leistungssprung für Dunlops „ScootSmart 2“ versprochen

Der Dunlop „ScootSmart 2“ wird ab dem zweiten Quartal in ganz Europa erhältlich sein, das vollständige Sortiment – für eine rund 84 - prozentige Abdeckung des gesamten Rollermarktes sind letztlich 75 Größen für Felgendurchmesser von zehn bis 16 Zoll geplant – dann ab dem vierten Quartal (Bild: Goodyear)

Im Zuge der Abkündigung von Avon-Reifen für Roller hatte der Hersteller Goodyear Fahrern dieser Gattung von motorisierten Zweirädern den Dunlop „ScootSmart“ der zweiten Motorradreifenmarke unter seinem Dach als Alternative ans Herz gelegt. Von dem rollt nunmehr die nächste Generation in den Markt. Dabei sei der „ScootSmart 2“ für fast jedes Wetter ausgelegt und biete gegenüber dem Vorgänger verbesserten Grip, präziseres Handling sowie mehr Kilometerleistung bei geringerem Verschleiß im urbanen Einsatz, wie der Anbieter verspricht. Unter Verweis auf interne Tests werden dem neuen Dunlop-Rollerreifen, im Vergleich zum vorherigen Modell nicht zuletzt zehn Prozent kürzere Nassbremswege bescheinigt.

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