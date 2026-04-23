Keine Angst vor scharfen Kanten: Galaxys Update für die Schwergewichte
Während weite Teile der Reifenindustrie derzeit mit dem saisonalen Reifenwechsel beschäftigt sind, konzentriert sich das Off-The-Road-Segment (OTR) weiterhin auf andere Herausforderungen: Haltbarkeit, Tragfähigkeit und betriebliche Langlebigkeit. Für die Marke Galaxy sind diese Herausforderungen nicht neu. Mit einer über 100-jährigen Geschichte in den Bereichen Bau und Erdbewegung hebt die Marke derzeit ein Erbe hervor, das durch Stärke und Widerstandsfähigkeit definiert ist – eine Historie, die das technische Fundament für die neueste Generation von Schwerlastlösungen bildet. Diese jahrhundertelange Praxiserfahrung fließt nun in eine große „100+ Years“-Kampagne ein, die als Startrampe für eine bedeutende Erweiterung des Radialportfolios der Marke dient.
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