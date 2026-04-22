Zeitenwende in der Autowelt: BYD entthront Volkswagen als Innovationsführer

Erstmals in der 22-jährigen Geschichte des „AutomotiveInnovations“-Reports übernimmt mit BYD ein chinesischer Konzern die weltweite Spitzenposition der innovationsstärksten Autobauer. Damit verdrängt der Aufsteiger den langjährigen Seriensieger Volkswagen auf den zweiten Platz.

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