https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/CMS-BDY.jpg 450 600 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 08:48:432026-04-21 13:51:31Zeitenwende in der Autowelt: BYD entthront Volkswagen als Innovationsführer
Zeitenwende in der Autowelt: BYD entthront Volkswagen als Innovationsführer
Erstmals in der 22-jährigen Geschichte des „AutomotiveInnovations“-Reports übernimmt mit BYD ein chinesischer Konzern die weltweite Spitzenposition der innovationsstärksten Autobauer. Damit verdrängt der Aufsteiger den langjährigen Seriensieger Volkswagen auf den zweiten Platz.
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