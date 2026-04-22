https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Christoph_Freudenthaler-Kumho-Tire.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 08:42:512026-04-22 08:42:51Kumho Tire holt Christoph Freudenthaler an Bord
Kumho Tire holt Christoph Freudenthaler an Bord
Kumho Tire Deutschland investiert gezielt in die personelle Expertise seines Vertriebsteams. Zum 1. April 2026 hat Christoph Freudenthaler die neu geschaffene Position als Director Retail- und Autohausgeschäft übernommen.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!