Kumho Tire holt Christoph Freudenthaler an Bord

Kumho Tire Deutschland investiert gezielt in die personelle Expertise seines Vertriebsteams. Zum 1. April 2026 hat Christoph Freudenthaler die neu geschaffene Position als Director Retail- und Autohausgeschäft übernommen.

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