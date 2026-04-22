https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/AUTEC_Team-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 08:57:102026-04-21 12:04:36Autec präsentiert vier neue Räder auf der Tire Cologne
Autec präsentiert vier neue Räder auf der Tire Cologne
Auch Räderspezialist Autec ist vom 9. bis 11. Juni wieder auf der Tire Cologne vertreten und präsentiert sich mit einem attraktiven Messestand in Halle 8. Gezeigt auf dem Stand D48/E49 werden auch vier Neuheiten.
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