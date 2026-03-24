Weiterhin sattes Plus und großes Minus bei den Motorradneuzulassungen

Wie schon per Ende Januar präsentieren sich auch nach zwei Monaten des laufenden Jahres die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder in Deutschland gemäß Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) gegenüber demselben Zeitpunkt 2025 mit einem satten Plus von mehr als 42 Prozent auf in Summe knapp 17.000 Einheiten. Allerdings sind dies trotzdem 7.200 Maschinen bzw. knapp 30 Prozent weniger als von Januar bis Februar 2024. Was selbstredend nach wie vor zusammenhängt mit Vorzieheffekten in dem einen Jahr und anschließender Kaufzurückhaltung bei Neufahrzeugen im darauffolgenden Jahr angesichts des zum Jahreswechsel 2024/2025 wirksam gewordenen Änderung von der Euro-5- zur Euro-5+-Abgasnorm für motorisierte Zweiräder. „Die großen Zuwächse der Prozentzahlen von über 42 Prozent sollten uns aber genauso wenig in die Irre führen, wie das deutliche Minus von über 35 Prozent aus dem Jahr 2025. Die rein numerischen Verwerfungen bei den amtlichen Neuzulassungen durch die vielen Euro-5-Tageszulassungen aus dem Jahr 2024 werden uns auch in diesem Jahr noch ein wenig begleiten“, so IVM-Statistiker Christoph Gatzweiler.

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