Goodyear übernimmt Reifengroßhändler Burkhardt

Goodyear hat Vereinbarungen zum Kauf der Reifen Burkhardt GmbH & Co. KG getroffen. Mit der Übernahme des Reifengroßhändlers mit Sitz in Bruchsal will Goodyear seine Großhandelspräsenz im Südwesten Deutschlands weiter ausbauen. Das Familienunternehmen in dritter Generation hatte gerade die Lagerflächen erweitert und kann 250.000 Reifen und Räder auf einer Lagerfläche von über 40.000 Quadratmeter gleichzeitig vor Ort lagern.

