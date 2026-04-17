Pirelli wappnet sich gegen die Folgen ökonomischer Unsicherheiten

Nachdem Pirelli seine Geschäftskennzahlen für 2025 bereits Ende Februar veröffentlicht hatte und damit seine „top Profitabilität im Tier 1“ dokumentierte, hat der Verwaltungsrat bzw. das Board of Directors (BoD) des Herstellers diese gestern nun auch formell genehmigt. Dies geschah allerdings nicht einstimmig, wie es dazu aus Mailand vonseiten Pirellis heißt. Fünf von Großaktionär Sinochem bestimmte Mitglieder des 14-köpfigen Gremiums stimmten gegen die Genehmigung, dies allerdings aus formalen Gründen: Sinochem habe aufgrund politischer Entscheidungen keine Kontrolle mehr über das Gremium. Und der Verwaltungsrat hat für die Aktionäre eine Dividende von 34 Cent pro Aktie beschlossen, was knapp 70 Prozent des Jahresüberschusses entspricht. Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs im neuen Jahr fasste das Board of Directors aber auch zwei Beschlüsse, die das hohe Maß an Unsicherheit im Markt dokumentieren.

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