Partnerschaft von Topmotive und Groupauto

Die Topmotive-Gruppe, die seit 1994 Katalog-, Informations- und Warenwirtschaftssysteme für den Automotive-Markt entwickelt, und Groupauto International – eine seit 1990 im Automotive Aftermarket aktive Handelsgruppe mit einem nach eigenen Worten sich über fünf Kontinente bzw. 116 Länder erstreckenden Netzwerk aus Distributoren, Dienstleistern und Reparaturspezialisten für Pkw und Nfz – haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Dabei integriert letzterer der beiden Partner die Lösungen des anderen in sein Portfolio. Ziel der langfristig angelegten Kooperation ist es demnach, die technologischen Standards im Independent Aftermarket innerhalb des Groupauto-Netzwerkes auszubauen und Synergien zu erschließen. Durch die Integration der Topmotive-Lösungen will die internationale Handelsgruppe ihr Leistungsangebot gezielt um moderne, datenbasierte Katalog- und Informationssysteme, DMS-Systeme und weitere Services des neuen Partners ausbauen.

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