https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Metzger_Autoteile-1.jpg 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-15 08:50:452026-04-14 14:54:47Metzger Autoteile stärkt Nachwuchsförderung im Kfz-Handwerk
Metzger Autoteile stärkt Nachwuchsförderung im Kfz-Handwerk
Der Ersatzteilspezialist Metzger Autoteile baut sein Engagement für die Fachkräfte von morgen massiv aus. In Kooperation mit der Wirtschaftsgesellschaft des Kraftfahrzeuggewerbes unterstützt das Unternehmen ab sofort gezielt die Förderung junger Talente in der Kfz-Mechatronik.
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