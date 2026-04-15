Metzger Autoteile stärkt Nachwuchsförderung im Kfz-Handwerk

Der Ersatzteilspezialist Metzger Autoteile baut sein Engagement für die Fachkräfte von morgen massiv aus. In Kooperation mit der Wirtschaftsgesellschaft des Kraftfahrzeuggewerbes unterstützt das Unternehmen ab sofort gezielt die Förderung junger Talente in der Kfz-Mechatronik.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen