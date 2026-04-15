https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Auf-der-Tire-Cologne-ist-AZuR-wieder-mit-einem-Gemeinschaftsstand-praesent-an-dem-sich-immerhin-schon-19-der-ueber-80-Partner-beteiligen-scaled.webp 1920 2560 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-15 12:52:112026-04-15 12:52:11AZuR-Gemeinschaftsstand auf der Tire Cologne wächst auf 19 Partner an
AZuR-Gemeinschaftsstand auf der Tire Cologne wächst auf 19 Partner an
Die Allianz Zukunft Reifen präsentiert sich auch 2026 wieder „mit einem starken Partnernetzwerk“ auf der Tire Cologne. Dabei setzt AZuR erneut auf sein bewährtes und in diesem Jahr bereits von 19 Partnern genutztes Konzept eines Gemeinschaftsstandes; vor zwei Jahren hatte man mit 16 Partnern auf der Leitmesse in Köln ausgestellt. AZuR zufolge werde man folglich mit einer „noch größeren Beteiligung aus allen Bereichen der nachhaltigen Reifenkreislaufwirtschaft“ – neben Services das zweite Kernthema der Messe – sowie mit einer „intensiven AZuR-Beteiligung“ am Veranstaltungsprogramm in Köln Präsenz zeigen.
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