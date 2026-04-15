Neue EU-Verordnung wird laut ZARE „illegale Entsorgungspraktiken“ erschweren

Auf der kommenden Tire Cologne ist die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) wieder mit einem Gemeinschaftsstand präsent, an dem sich immerhin schon 19 der über 80 Partner beteiligen, darunter auch wieder mehrere Neureifenhersteller (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Mit der neuen EU-Abfallverbringungsverordnung (EU) 2024/1157, die ab dem 21. Mai umfassend gilt, müssen sich auch die Unternehmen des Reifenmarktes, die mit Altreifen zu tun haben, an Neuerungen gewöhnen, vor allem an „strenge Kontrollen, digitale Nachweispflichten und klare Umweltstandards“, wie dazu die Initiative der Zertifizierten Altreifenentsorger (ZARE) erläutert.

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