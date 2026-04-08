Zhongce Rubber Group will Pkw-Reifenfabrik für Exportmärkte in Vietnam bauen

Die Zhongce Rubber Group plant die Errichtung einer Pkw-Reifenfabrik in Vietnam. Einem Beschluss des Board of Directors von Ende März zufolge wolle der chinesische Hersteller in die Phase eins des Bauprojektes gut eine Milliarde Yuan (131 Millionen Euro) investieren. Die Bauarbeiten in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt sollen im Juli beginnen und rund ein Jahr dauern. Danach werde die Zhongce Rubber Group vor Ort jährlich rund fünf Millionen Pkw-Reifen herstellen können und damit vorwiegend internationale Märkte beliefern.

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