ADAC Klassik mit Pirelli als offiziellem Reifenpartner

ADAC Klassik vertraut zukünftig auf Pirelli als offiziellen Reifenpartner. Der Reifenhersteller wird im Rahmen der Kooperation bei den Oldtimerwandertouren des Automobilklubs (ADAC Deutschland Klassik, ADAC Europa Classic) vor Ort präsent sein und Teilnehmer sowie Interessierte beraten. Auch für die in ADAC-Korporativklubs organisierten Oldtimerbesitzer stellt Pirelli im Rahmen der Zusammenarbeit beider Seiten künftig demnach „besondere Leistungen und Angebote“ zur Verfügung. Der italienische Reifenhersteller, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert, verfügt unter der Bezeichnung „Collezione“ über eine Produktlinie an speziell für Oldtimer entwickelten Klassikreifen, die hinsichtlich Aussehen und Fahrgefühl ihren historischen Vorbildern entsprechen, dank moderner Technologien und Produktionsprozesse dabei allerdings gleichzeitig hinsichtlich Effizienz und Sicherheit überzeugen sollen. cm

