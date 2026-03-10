Fit für die Zukunft: Das neue Schulungsprogramm der ContiAcademy ist da

Die ContiAcademy erweitert ihr Angebot maßgeschneiderter Individualtrainings für ihre Kundinnen und Kunden. Neben den Themengebieten wie Reifenmontage, Achsvermessung, Laufruhe, Reifengrundlagen sowie Verkaufs- und Kundenkommunikation bietet Continental erneut spezialisierte Formate zu aktuellen Markt- und Technologietrends an. Die Lernformate reichen von kompakten, virtuellen Live-Sessions bis hin zu mehrtägigen, praxisorientierten Expertenschulungen in den Trainingscentern der ContiAcademy oder bei Kundinnen und Kunden vor Ort.

