Euromaster wächst weiter: Neun neue Standorte zum Jahresstart

Euromaster wächst und baut sein Servicenetz weiter aus. Bereits in den ersten beiden Monaten hat das Unternehmen acht neue Franchise-Partner mit insgesamt neun Standorten gewonnen, davon sieben in Deutschland und zwei in Österreich.
