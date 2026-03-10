Euromaster wächst weiter: Neun neue Standorte zum Jahresstart

Euromaster wächst und baut sein Servicenetz weiter aus. Bereits in den ersten beiden Monaten hat das Unternehmen acht neue Franchise-Partner mit insgesamt neun Standorten gewonnen, davon sieben in Deutschland und zwei in Österreich.

