Euromaster wächst weiter: Neun neue Standorte zum Jahresstart

Euromaster wächst und baut sein Servicenetz weiter aus. Bereits in den ersten beiden Monaten hat das Unternehmen acht neue Franchise-Partner mit insgesamt neun Standorten gewonnen, davon sieben in Deutschland und zwei in Österreich.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen