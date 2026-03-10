https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Borbet-Kia-VTX.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-10 08:27:032026-03-10 08:30:20VTX-Räder von Borbet setzen den Kia K4 in Szene
VTX-Räder von Borbet setzen den Kia K4 in Szene
Ab sofort ist das VTX-Raddesign in 8×18 Zoll für den Kia K4 verfügbar. Die Ausführung erfolgt mit Einpresstiefe 48 und ist in Kombination mit der Bereifung 225/40 R18 auflagenfrei. Zur Wahl stehen die Finishes Black glossy und Graphite polished.
