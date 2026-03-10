VTX-Räder von Borbet setzen den Kia K4 in Szene

Ab sofort ist das VTX-Raddesign in 8×18 Zoll für den Kia K4 verfügbar. Die Ausführung erfolgt mit Einpresstiefe 48 und ist in Kombination mit der Bereifung 225/40 R18 auflagenfrei. Zur Wahl stehen die Finishes Black glossy und Graphite polished.

