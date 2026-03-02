VW-Statement zur Erstausrüstungspartnerschaft mit Linglong

Im vergangenen Sommer hatten die Erstausrüstungslieferungen des chinesischen Reifenherstellers Linglong an Volkswagen für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Auslöser war ein Beitrag von Auto Motor und Sport (AMS) über einen Vertragshändler der Automarke, der über Social Media seinen Unmut geäußert hatte, dass VW bei einem vergleichsweise hochpreisigen Fahrzeugmodell wie dem Tiguan ab Werk „Billigreifen” aus dem Reich der Mitte verbaut. Die Geschichte, über die das Magazin als Erstes berichtet hatte, ist bald darauf zwar überarbeitet worden, nur um ein wenig später dann ganz von den AMS-Webseiten zu verschwinden und seither nur noch über das Internet Archive (Wayback Machine) abrufbar zu sein. Gleichwohl hatte sich Linglong veranlasst gesehen, Stellung zu beziehen in dieser Angelegenheit. So wie ganz aktuell nun auch VW selbst. Denn bei Focus Online, wo man diese Sache im Nachgang zu der AMS-Berichterstattung ebenfalls aufgegriffen hatte, wird das Ganze im Fahrwasser des jüngsten ADAC-Sommerreifentests wieder „aufgewärmt”.

