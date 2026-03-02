https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/ATE-bietet-neuerdings-einen-durch-AR-unterstuetzten-Remote-Support-fuer-Werkstattkunden.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-02 12:58:462026-03-02 12:58:46Aumovio-Bremssystemmarke ATE startet Remote Support mit AR-Hilfe
Aumovio-Bremssystemmarke ATE startet Remote Support mit AR-Hilfe
Mit dem sogenannten Remote Support will ATE einen „neuen Profiservice für Werkstätten“ anbieten. Mit ihm könnten sich mehrere Werkstattmitarbeiter gleichzeitig „live und in Echtzeit konkrete Tipps und genaue Hinweise“ von den ATE-Experten der Technischen Hotline holen – direkt am Fahrzeug auf der Hebebühne. Der Remote Support der Aumovio-Bremssystemmarke ermögliche nicht nur den direkten Austausch per Video – dank Augmented Reality (AR) könnten relevante Fahrzeugbereiche in Echtzeit durch virtuelle Markierungen und Linien im Live-Kamerabild visualisiert werden. Die Markierungen blieben auch bei Kamerabewegung auf der markierten Stelle, beispielsweise der Bremsscheibe oder dem Bremsbelag.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!