Apollo Tyres veranstaltet seinen bereits siebten Global Partners‘ Summit

Kürzlich hatte Apollo Tyres zu seinem bereits siebten Global Partners‘ Summit geladen. Bei dem Treffen in Indien seien gemeinsam mit den Partnern umfassende Gespräche zur Marktstrategie, weiteren Produktentwicklung, Fertigungsqualität, Nachhaltigkeit und Lieferantenqualität geführt worden, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers, der damit „die gemeinsame Überzeugung unterstreicht, dass langfristiger Erfolg durch starke Partnerschaften entsteht“. Eine CEO-Paneldiskussion unter dem Titel „Geschäfte betreiben in unsicheren Zeiten“ und eine Award-Vergabe für herausragende Partner rundeten die Veranstaltung ab. Eines der Highlights des Veranstaltungstages war der Besuch des 2020 eingeweihten und als hochmodern beschriebenen Werkes in Chinnapanduru (Bundesstaat Andhra Pradesh) nahe Chennai, wo Apollo Tyres Pkw- und Lkw-Reifen herstellt.