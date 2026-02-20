https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Topp-Dr.-Andreas.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-20 08:52:542026-02-20 08:52:54Breiter Conti-Aufschlag beim Tire-Technology-Expo-Jubiläum
Breiter Conti-Aufschlag beim Tire-Technology-Expo-Jubiläum
Wenn die Tire Technology Expo vom 3. bis zum 5. März auf dem Messegelände in Hannover stattfindet, dann ist auch Continental beim mittlerweile 25-Jährigen der Veranstaltung wieder vertreten. Die Ausstellung mit dreitägiger Fachkonferenz gilt als Europas führendes Fachtreffen für Reifendesign und -herstellung, wobei sich der deutsche Reifenhersteller wie 2025 auch bei dem Jubiläumsevent wieder umfangreich engagiert bzw. zum Programm beiträgt. Zur Eröffnung wird Dr. Andreas Topp, Leiter Plattformentwicklung und Industrialisierung im Bereich Pkw-Reifen von Continental, beispielsweise zum Thema Reifentechnologien für autonomes Fahren referieren. Darüber hinaus steuert Continental aber noch drei weitere Beiträge zum Konferenzprogramm bei.
