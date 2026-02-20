Pirelli bleibt „Top-1%“-Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit – Einziger Reifenhersteller

Pirelli behauptet erneut seinen Platz unter den „Top-1%“-Unternehmen im S&P Global Sustainability Yearbook 2026. Als einziger Reifenhersteller weltweit erhält Pirelli diese Anerkennung. Die Aufnahme in das Yearbook ist die höchste Auszeichnung des Finanzdienstleisters S&P Global, sie basiert auf der Analyse der ESG-Leistungen (Environmental, Social and Governance) von mehr als 9.200 Unternehmen weltweit. „Das Ergebnis spiegelt die Punktzahl wider, die Pirelli im Corporate Sustainability Assessment 2025 von S&P Global erzielte. Mit 86 Punkten erreichte das Unternehmen die höchste Punktzahl sowohl im Bereich Automobilkomponenten als auch im Bereich Automobile“, heißt es dazu aus Mailand vom Hauptsitz des Reifenherstellers.

